Как уменьшить перхоть в домашних условиях: советы трихолога

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перхоть — неприятное явление, которое доставляет дискомфорт и заметно ухудшает внешний вид. Трихолог Анастасия Федорова объясняет, что одной из самых частых причин перхоти является себорейный дерматит, однако другие факторы также могут влиять на ее появление. Поэтому врач рекомендует обратиться к специалисту, чтобы точно выявить причину и назначить грамотное лечение.

Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Для уменьшения проявлений перхоти дома можно сделать несколько шагов. Важно обратить внимание на питание: исключить сложные углеводы, молочные продукты, жирное и шоколад. Вместо этого рацион следует обогатить фруктами и овощами, что, как показывают исследования, может сократить проявление перхоти на 40%. Также важно соблюдать питьевой режим и сократить потребление кофе.

Подходящий уход за волосами и кожей головы имеет большое значение. Неправильно подобранный шампунь может спровоцировать появление перхоти, поэтому нужно внимательно подбирать средства для ухода и использовать пилинги для кожи головы, чтобы снять ороговевшие клетки. Анастасия также советует выбирать головные уборы из натуральных материалов, чтобы избежать чрезмерного давления на кожу головы.

Не стоит забывать, что стресс негативно влияет на состояние кожи головы и волос. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и уделять внимание расслаблению, чтобы поддерживать здоровье волос.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.



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