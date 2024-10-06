Рецепты кубиков льда для кожи с огурцом и корицей: ваша кожа мгновенно преобразится

Что вам понадобится:
Смешайте огурец и лимонный сок. Вылейте смесь в лоток для льда и дайте ей застыть. Аккуратно нанесите кубики на лицо. Дайте влаге высохнуть естественным путем.
Огурец, смешанный с лимоном, действует как питательное средство для кожи, успокаивая ее и тщательно очищая.
Что вам понадобится:
Смешайте розовую воду и порошок/масло корицы вместе. Заморозьте смесь в лотке для льда. Мягко массируйте лицо круговыми движениями в течение 10-15 минут.
Корица обладает антибактериальными свойствами, которые удаляют излишки жира с кожи, мгновенно заставляя ее сиять. Розовая вода помогает коже омолодиться после воздействия солнечных лучей.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Розовая вода (гуляфная вода, вторичный дистиллят, гидролат розы) — водный раствор компонентов эфирного масла розы; косметическо-ароматическое средство с выраженным запахом цветков розы.
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Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.