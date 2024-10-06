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Рецепты кубиков льда для кожи с огурцом и корицей: ваша кожа мгновенно преобразится

1:05
Моя семья » Красота и стиль

С огурцом

Что вам понадобится:

Рецепты кубиков льда для кожи с огурцом и корицей: ваша кожа мгновенно преобразится
Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0
  • 1 огурец;
  • 1 столовая ложка лимонного сока.

Смешайте огурец и лимонный сок. Вылейте смесь в лоток для льда и дайте ей застыть. Аккуратно нанесите кубики на лицо. Дайте влаге высохнуть естественным путем.

Огурец, смешанный с лимоном, действует как питательное средство для кожи, успокаивая ее и тщательно очищая.

Корица и розовая вода

Что вам понадобится:

  • 1 столовая ложка порошка корицы или 3-4 капли эфирного масла корицы;
  • 3-4 столовые ложки розовой воды.

Смешайте розовую воду и порошок/масло корицы вместе. Заморозьте смесь в лотке для льда. Мягко массируйте лицо круговыми движениями в течение 10-15 минут.

Корица обладает антибактериальными свойствами, которые удаляют излишки жира с кожи, мгновенно заставляя ее сиять. Розовая вода помогает коже омолодиться после воздействия солнечных лучей.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Розовая вода (гуляфная вода, вторичный дистиллят, гидролат розы) — водный раствор компонентов эфирного масла розы; косметическо-ароматическое средство с выраженным запахом цветков розы.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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