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Как использовать масло ши для волос: делаем маску и кондиционер в домашних условиях

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Кондиционер

Смешайте 1 стакан масла ши с 2 столовыми ложками масла авокадо, 2 столовыми ложками масла жожоба, 2 столовыми ложками масла шиповника и несколькими каплями любого эфирного масла. Разогрейте на сковороде, затем остудите до комнатной температуры. После этого взбиваем смесь на скорую руку. Добавление в взбитое немного оливкового масла предотвратит застывание.

Как использовать масло ши для волос: делаем маску и кондиционер в домашних условиях
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Оставьте маску на влажных волосах на час или два, прежде чем смыть ее. После этого вымойте голову как обычно.

Маска для волос своими руками

Возьмите спелый авокадо и хорошо перемешайте его до получения однородной пасты. Растопите несколько мерных ложек масла ши и добавьте его в пасту из авокадо. Хорошо перемешайте и нанесите на чистые сухие волосы и кожу головы. Вымойте через 30-40 минут.

Сочетание масла ши и авокадо обеспечивает глубокое увлажнение и питает тусклые и поврежденные волосы.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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