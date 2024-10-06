Как использовать масло ши для волос: делаем маску и кондиционер в домашних условиях

Смешайте 1 стакан масла ши с 2 столовыми ложками масла авокадо, 2 столовыми ложками масла жожоба, 2 столовыми ложками масла шиповника и несколькими каплями любого эфирного масла. Разогрейте на сковороде, затем остудите до комнатной температуры. После этого взбиваем смесь на скорую руку. Добавление в взбитое немного оливкового масла предотвратит застывание.
Оставьте маску на влажных волосах на час или два, прежде чем смыть ее. После этого вымойте голову как обычно.
Возьмите спелый авокадо и хорошо перемешайте его до получения однородной пасты. Растопите несколько мерных ложек масла ши и добавьте его в пасту из авокадо. Хорошо перемешайте и нанесите на чистые сухие волосы и кожу головы. Вымойте через 30-40 минут.
Сочетание масла ши и авокадо обеспечивает глубокое увлажнение и питает тусклые и поврежденные волосы.
Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши.
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