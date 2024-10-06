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Что мешает бровям нормально расти: пять возможных причин

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Причины плохого роста бровей могут быть разными. Одна из них — генетическая предрасположенность. Если у ваших родителей и родственников тонкие или редкие брови, то вероятность того, что вам удастся отрастить густые и пышные брови, невелика. Однако существуют способы улучшить качество бровей, даже если они тонкие от природы.

Что мешает бровям нормально расти: пять возможных причин
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Ещё одна причина — неправильная коррекция. Чрезмерное выщипывание, особенно в области кончиков бровей, может повредить волосяные фолликулы и замедлить рост бровей. Также важно использовать качественный пинцет для бровей и соблюдать осторожность при коррекции.

Неправильный уход за бровями также может повлиять на их рост. Пренебрежение демакияжем и использование некачественной декоративной косметики или средств для укладки бровей может закупорить поры и вызвать выпадение волосков.

Окрашивание бровей слишком часто или агрессивными красителями также может негативно сказаться на росте бровей. В таких случаях восстановление нормального состояния бровей может занять некоторое время.

Татуаж и его удаление также могут повредить волосяные луковицы и замедлить рост бровей. Важно обращаться только к опытным мастерам и следить за качеством используемых материалов и оборудования.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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