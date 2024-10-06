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Хирург Дернов рассказал, какие пластические операции наиболее популярны у москвичек в 2024 году

2:31
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Пластический хирург Сергей Дернов, специалист по пластической и челюстно-лицевой хирургии, участник проекта "Битва за тело", поделился информацией о популярных косметических операциях среди москвичек в 2024 году.

Хирург Дернов рассказал, какие пластические операции наиболее популярны у москвичек в 2024 году
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Врач подчеркнул, что в области эстетической хирургии наблюдается сезонность как по выбору процедур, так и по изменениям в спросе. Зимой удобнее проводить реабилитацию после операций из-за прохладной погоды и сниженной активности солнечных лучей. Большинство женщин стремятся выглядеть наилучшим образом к новогодним праздникам, начиная готовиться заранее.

«Что касается самых востребованных операций, то первое место также меняется в зависимости от сезона. В прохладное время года первое место по популярности занимают операции на лице. К числу таких операций относятся: блефаропластика, освежающая взгляд, избавляющая от мешков под глазами и избытка кожи на верхних веках; фейслифтинг — комплексная процедура, позволяющая подтянуть кожу лица, устранить морщины и вернуть коже упругость; а также ринопластика или коррекция формы носа", - рассказал Дернов.

Второе место занимают операции на груди и их различные вариации, такие как мастопексия, увеличение груди и редукционная маммопластика. Летом этот вид операций на груди самый популярный среди москвичек, когда операции на лице становятся менее востребованными. На третьем месте в списке популярности находятся процедуры коррекции фигуры, включая липосакцию, абдоминопластику и липофилинг.

Четвертая позиция занята операциями по моделированию ягодиц и увеличению объема голеней. А пятая строчка по популярности присутствует операциям интимной пластики: лабиопластике, вагинопластике, уретропластике, клиторопластике и коррекции фимоза у мужчин.

Сергей Дернов подчеркнул важность предварительной консультации с опытным хирургом и рекомендовал обсудить все аспекты операции, включая стоимость, сроки восстановления и возможные риски. Выбор конкретной процедуры должен соответствовать индивидуальным целям и потребностям пациента. Он также подчеркнул, что операции интимной пластики должны проводиться только квалифицированными специалистами в специализированных клиниках.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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