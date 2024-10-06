Как защитить кожу вокруг глаз: советы косметолога, которые спасут вашу молодость

Кожа вокруг глаз требует особенно деликатного ухода, так как она первой проявляет возрастные изменения и реагирует на ошибки в уходе. Косметолог Ольга Рустамова объясняет, что многие женщины совершают типичные ошибки, используя даже самые лучшие средства неправильно. Часто покраснение или стянутость кожи возникают из-за нанесения крема слишком близко к слизистой или чрезмерно агрессивного втирания, что растягивает нежную кожу.
Косметолог подчеркивает важность защиты кожи вокруг глаз от ультрафиолетового излучения. Для этого нужно не только использовать кремы с SPF, но и носить качественные солнцезащитные очки, которые обеспечивают надежную защиту. Вечером, особенно в летний период, кожа также нуждается в питании.
При выборе средств для ухода важно ориентироваться на индивидуальные потребности кожи. Например, если проблема заключается в пигментации, лучше использовать крем с витамином С. Если же основной фокус — поддержание упругости кожи, состав должен быть совершенно другим. Правильный выбор активных компонентов и их правильное нанесение помогут сохранить кожу вокруг глаз здоровой и молодой.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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