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Как правильно умываться: косметолог раскрывает тайны ухода за лицом

1:33
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Ежедневное умывание лица — не просто рутина, а важная часть ухода за кожей, требующая внимания к деталям. Косметолог Ирина Головина объясняет, что очищать лицо нужно дважды в день, уделяя особое внимание вечернему умыванию для поддержки регенерации кожи ночью. Перед началом очищения стоит использовать мягкое средство для снятия макияжа, чтобы не блокировать поры, и предпочесть метод двойного очищения — с применением натурального масла и мягкого средства для умывания.

Как правильно умываться: косметолог раскрывает тайны ухода за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Важно выбирать пенки или гели, специально разработанные для лица, избегая обычного мыла, которое нарушает pH-баланс кожи. Используйте теплую воду, так как слишком горячая или холодная вода может раздражать кожу. Несмотря на мифы, поры не "открываются" и не "закрываются" от температуры. Скрабы и жесткие средства могут повредить кожу, поэтому лучше очищать ее пальцами и выбирать средства с мягкими отшелушивающими компонентами, такими как салициловая или молочная кислоты.

Ирина также советует отказаться от использования инструментов вроде мочалок и щеток, так как они могут стать источником бактерий. Лучше умываться руками, уделяя внимание шее и области под подбородком. Завершить очищение можно с помощью тоника для восстановления pH и подготовки кожи к дальнейшему уходу, например, нанесению сыворотки и крема.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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