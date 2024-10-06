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Сухой шампунь: спасение или угроза для ваших волос

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь стал популярным решением для тех, кто нуждается в быстрой свежести волос, но он не может заменить традиционное мытье головы. По словам стилиста Татьяны Золотовой, сухой шампунь только создает видимость чистоты, абсорбируя загрязнения, но не очищает кожу головы в полном смысле. Его рекомендуется использовать лишь в экстренных случаях — например, когда нет времени на полноценное мытье. Средство эффективно только в первые дни после мытья, а с недельными загрязнениями не справится.

Сухой шампунь: спасение или угроза для ваших волос
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Плюсы сухого шампуня включают способность придать волосам свежий вид и облегчить укладку, особенно если вы хотите добавить объема тонким волосам. Средство можно использовать вместо пудры для стайлинга, нанося на корни и вспушивая волосы для получения нужного эффекта.

Однако сухой шампунь имеет и свои минусы. Его частое применение может привести к обезвоживанию волос, зуду и появлению перхоти. Татьяна предупреждает, что в составе таких шампуней много синтетических компонентов, которые могут пересушивать кожу и закупоривать поры. Это особенно опасно для людей с проблемной кожей головы. Поэтому важно не злоупотреблять сухим шампунем и использовать его лишь в тех случаях, когда нет другой альтернативы.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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