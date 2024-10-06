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Почему появляются темные круги под глазами и как с ними бороться

1:32
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Темные круги под глазами — распространенная проблема, которая значительно портит внешний вид. Причины их появления разнообразны: от гипоксии и анемии до проблем с щитовидной железой. Например, недостаток кислорода или питательных веществ может вызвать ухудшение состояния тонкой кожи под глазами. Врач-косметолог Кристина Пирумова рекомендует пройти ряд анализов (крови, мочи, биохимический и на микроэлементы), а также сделать УЗИ щитовидной железы и других органов, чтобы понять причины появления кругов. Некоторые оттенки кругов могут указывать на специфические проблемы, например, желто-коричневый цвет — на застойные явления в желчном пузыре.

Почему появляются темные круги под глазами и как с ними бороться
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Косметологические процедуры, такие как контурная пластика, мезотерапия, плазмолифтинг, SMAS-лифтинг и фототерапия периорбитальной зоны, помогают осветлить темные круги и укрепить кожу. Эти процедуры способствуют повышению синтеза коллагена и эластина, что делает кожу более упругой и здоровой.

Есть и домашние средства, которые помогают в борьбе с синяками. Лед помогает выводить лишнюю жидкость, а зеленый чай содержит флавониды, которые улучшают обменные процессы. Сметана и огурцы также могут осветлить и увлажнить кожу, а патчи под глаза, особенно гидрогелевые, помогают активнее проникать полезным веществам в кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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