Как правильно выбрать масло или лосьон для вашего типа кожи: советы экспертов

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлажнение кожи — важный этап ухода, о котором постоянно напоминают дерматологи. Увлажняющие средства помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи и предотвращают её преждевременное старение. Но среди множества средств важно выбрать именно то, что подойдет вашему типу кожи. Масло для тела идеально подходит для сухой и нормальной кожи благодаря своей текстуре, похожей на природный себум. Оно увлажняет на 6-10 часов и быстро впитывается. В составе таких масел ищите кокосовое масло, масло ши, авокадо или макадамии, а также эфирные масла чайного дерева или лаванды для антибактериального эффекта. Наносите масло после горячего душа и втирайте круговыми движениями для лучшего впитывания.

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Лосьоны для тела содержат больше воды, благодаря чему их текстура легче, и они быстрее впитываются. Лосьоны подойдут для жирной кожи, поскольку обеспечивают легкое увлажнение без излишней жирности. Для сухой кожи лучше использовать баттеры — средство с более плотной текстурой. Важно обращать внимание на состав, а не на цену, — ищите знакомые увлажняющие компоненты, такие как глицерин, ланолин или пантенол. Лосьоны лучше наносить на тело сразу после душа, а особенно сухие участки кожи покрывать вторым слоем.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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