Визажисты раскрывают секрет выбора идеальной помады для любой ситуации

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор идеальной помады — задача не из легких, особенно когда оттенок должен сочетаться с образом и при этом радовать комфортной текстурой и стойкостью. Визажисты предлагают несколько проверенных вариантов, которые могут стать надежной основой для создания макияжа на любой случай.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Красная помада — настоящая классика, подходящая практически всем. Существует множество ее вариаций, но если нет времени на подбор оттенка, классический красный — беспроигрышный выбор. Этот цвет универсален и уместен как в дневном, так и в вечернем макияже, добавляя яркий акцент, не выглядя при этом слишком вызывающе.

Розовые оттенки разнообразны, и здесь визажисты советуют приобрести хотя бы две помады: одну — в спокойном тоне припыленной розы для повседневного использования, и вторую — более яркую, для неофициальных вечерних мероприятий. Такие розовые тона освежают лицо и визуально отбеливают зубы, делая улыбку еще более привлекательной.

Бордовый оттенок — это выбор для смелых. Хотя нанесение темной помады требует навыков, и многие считают, что она не подходит для тонких губ, правильно подобранный бордовый цвет может стать настоящим украшением образа. Особенно гармонично он смотрится на смуглой и оливковой коже, но и светлокожие девушки могут найти "свой" оттенок бордо, который придаст макияжу шикарный и выразительный вид.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



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