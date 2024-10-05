Удивительное подсолнечное масло: как его применять для здоровья кожи и волос

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Польза для проблем с волосами

При борьбе с вьющимися волосами рекомендуется использовать подсолнечное масло, так как оно обладает кондиционирующими свойствами. Оно также известно тем, что лечит выпадение волос и увеличивает объем, защищает волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и стимулирует их рост.

Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Польза подсолнечного масла для ухода за кожей

Подсолнечное масло можно использовать в качестве массажного масла для кожи, которое помогает в улучшении состояния кожи в целом, и в частности, лечит кожные раны.

Это масло известно своим применением при лечении угревой сыпи. Будучи богатым витамином Е, оно обладает антиоксидантными свойствами и уменьшает покраснение и шероховатость кожи. Витамин Е в сочетании с жирными кислотами Омега-6 приносит пользу коже благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Это один из лучших вариантов для людей с жирной кожей. Тем не менее рекомендуется использовать подсолнечное масло холодного отжима, а не кулинарное для пользы кожи.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.



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