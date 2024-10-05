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Ночная маска для волос с кокосовым маслом: питаем и оздоравливаем волосы

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Кокосовое масло, смешанное с эфирными маслами, такими как розмарин и мята, может стать отличным вариантом ночной маски для волос. Масло мяты перечной стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту волос, а розмарин обладает антибактериальными свойствами, которые лечат перхоть и зуд кожи головы.

Ночная маска для волос с кокосовым маслом: питаем и оздоравливаем волосы
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Что вам понадобится

  1. Кокосовое масло в зависимости от длины и густоты ваших волос.
  2. 4-5 капель масла мяты перечной.
  3. 4-5 капель масла розмарина.
  4. Чистая миска.

Этапы приготовления

  1. Смешайте все масла в миске и нанесите на волосы.
  2. Аккуратно массируйте смесь в течение 10-15 минут.
  3. Завяжите волосы или наденьте шапочку для душа и оставьте ее на всю ночь.
  4. Вымойте его утром с мягким шампунем.

Делайте это два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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