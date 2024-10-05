Кокосовое масло, смешанное с эфирными маслами, такими как розмарин и мята, может стать отличным вариантом ночной маски для волос. Масло мяты перечной стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту волос, а розмарин обладает антибактериальными свойствами, которые лечат перхоть и зуд кожи головы.
Делайте это два раза в неделю для достижения наилучших результатов.
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.