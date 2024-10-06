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Как макияж может оттолкнуть мужчину: избегаем ошибок

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Мужчины зачастую не говорят прямо о том, что их может смущать в женском макияже, однако некоторые бьюти-тренды вызывают у них недоумение или даже раздражение. Один из таких моментов — яркие тени. Оранжевые, голубые, красные оттенки могут выглядеть модно и выразительно, но многие мужчины считают их чересчур кричащими и ассоциируют с инфантильностью. Для встречи с любимым лучше выбрать более спокойные, нейтральные оттенки.

Как макияж может оттолкнуть мужчину: избегаем ошибок
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Темные помады — еще одна проблема. Хотя мужчины любят алые губы, темные оттенки вроде винного или коричневого зачастую отталкивают их. Они опасаются, что помада испачкает их или одежду, что делает темные оттенки не лучшим выбором для свиданий или повседневных встреч.

Накладные ресницы тоже могут выглядеть неестественно и отвлекать внимание. Даже если мужчина не знаком с тонкостями бьюти-индустрии, слишком театральные ресницы будут выглядеть фальшиво. Лучше подобрать естественную длину и изгиб, подходящие форме глаз. Еще один аспект макияжа, который может вызывать недовольство, — активный блеск на лице. Стробинг и хайлайтеры, хотя и делают лицо выразительнее на фотосессии, могут отпугивать в реальной жизни, особенно если кожа выглядит жирной. Мужчины ценят естественность и могут быть смущены, когда кожа блестит слишком сильно.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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