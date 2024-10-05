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Когда матовая помада вредит образу: советы по выбору текстуры

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Матовая помада — популярное средство для создания как вечернего, так и повседневного образа. Однако не всегда она подходит, и иногда лучше заменить её на помаду с сатиновым финишем или даже на блеск. Основная проблема с матовыми помадами заключается в их требовательности к состоянию кожи губ. Если кожа губ сухая, с шелушениями или морщинками, матовое покрытие лишь подчеркнет недостатки. Поэтому, если губы склонны к сухости или увлажнение временно затруднено, от матовой помады стоит воздержаться.

Когда матовая помада вредит образу: советы по выбору текстуры
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Еще одна ситуация, когда матовая помада может не подойти, — это тонкие губы. Она визуально делает их еще тоньше, особенно если использовать темные оттенки, такие как насыщенный вишневый. Это может добавить возраста и создать излишне драматичный акцент. На слишком объемных губах матовая текстура тоже не всегда удачна. В этом случае визажисты рекомендуют сатиновый финиш или блеск, чтобы сохранить баланс и избежать чрезмерно яркого эффекта в дневном макияже.

Подходящий выбор текстуры и финиша помады помогает создать гармоничный и сбалансированный образ, не перегружая акценты на лице.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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