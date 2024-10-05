Лазерная подтяжка кожи: как вернуть упругость и молодость без операции

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом наша кожа теряет эластичность из-за снижения уровня коллагена, и многие обращаются к косметологам, чтобы вернуть её молодость и упругость. Косметолог Ирина Головина рекомендует обратить внимание на лазерную подтяжку кожи как один из эффективных способов. Это малоинвазивная процедура, которая с помощью света стимулирует выработку коллагена и эластина, что способствует подтягиванию кожи и улучшению её текстуры. Процесс нагревания вызывает немедленное сокращение коллагеновых волокон, а долгосрочный эффект достигается благодаря образованию нового коллагена.

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Перед началом процедуры важна консультация с косметологом для обсуждения целей и особенностей процедуры, а также чтобы снизить возможные риски. Подготовка к лазерной подтяжке включает в себя специальный уход за кожей и отказ от загара и процедур глубокого пилинга за четыре недели до лечения. Во время процедуры лицо очищают и наносят местный анестетик для комфорта. Лазерное излучение воздействует на кожу, вызывая контролируемое повреждение эпидермиса и способствуя улучшению текстуры кожи.

После процедуры важно избегать солнечных лучей и следовать рекомендациям по уходу, таким как использование солнцезащитного крема и отказ от плавания и посещения саун. Полные результаты могут проявиться через три месяца и сохраняться в течение нескольких лет при правильном уходе за кожей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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