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Лазерная подтяжка кожи: как вернуть упругость и молодость без операции

1:35
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом наша кожа теряет эластичность из-за снижения уровня коллагена, и многие обращаются к косметологам, чтобы вернуть её молодость и упругость. Косметолог Ирина Головина рекомендует обратить внимание на лазерную подтяжку кожи как один из эффективных способов. Это малоинвазивная процедура, которая с помощью света стимулирует выработку коллагена и эластина, что способствует подтягиванию кожи и улучшению её текстуры. Процесс нагревания вызывает немедленное сокращение коллагеновых волокон, а долгосрочный эффект достигается благодаря образованию нового коллагена.

Лазерная подтяжка кожи: как вернуть упругость и молодость без операции
Фото: Freepik is licensed under Free license

Перед началом процедуры важна консультация с косметологом для обсуждения целей и особенностей процедуры, а также чтобы снизить возможные риски. Подготовка к лазерной подтяжке включает в себя специальный уход за кожей и отказ от загара и процедур глубокого пилинга за четыре недели до лечения. Во время процедуры лицо очищают и наносят местный анестетик для комфорта. Лазерное излучение воздействует на кожу, вызывая контролируемое повреждение эпидермиса и способствуя улучшению текстуры кожи.

После процедуры важно избегать солнечных лучей и следовать рекомендациям по уходу, таким как использование солнцезащитного крема и отказ от плавания и посещения саун. Полные результаты могут проявиться через три месяца и сохраняться в течение нескольких лет при правильном уходе за кожей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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