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Как выбрать масло для ухода за кожей: советы специалиста по аюрведе

1:52
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Нанесение ароматного масла на влажную кожу после душа — это не только приятный ритуал, но и отличный способ ухаживать за собой. Мария Лейман, специалист по аюрведе, рассказывает о трех маслах, которые подходят для всех типов кожи и обеспечивают её питание и защиту.

Как выбрать масло для ухода за кожей: советы специалиста по аюрведе
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Масло семян сафлоры — так называемое сухое масло, быстро впитывается и не оставляет следов на коже. Оно содержит множество антиоксидантов и жирных кислот омега-3, 6 и 9, что помогает поддерживать увлажненность кожи и укреплять коллаген. Специальное соединение в его составе, флавоноид акацетин, блокирует фермент, разрушающий коллаген и эластин, что снижает скорость образования морщин.

Оливковое масло, густое и питательное, идеально подходит для тех, кто хочет ощущать кожу увлажненной. Оно богато витамином Е, который помогает бороться со свободными радикалами и обладает противовоспалительными свойствами. Масло способствует уменьшению воспалений, что важно для предотвращения преждевременного старения и появления темных пятен. Для тех, кто не любит его аромат, Мария советует добавлять пару капель любимого эфирного масла.

Масло жожоба — это идеальный вариант для тех, кто предпочитает среднюю текстуру. Оно близко по структуре к натуральным маслам, выделяемым нашей кожей, что помогает удерживать влагу и улучшать состояние кожного барьера. Масло богато витаминами Е и группы В, а также медью и цинком, что способствует замедлению старения. Оно также подходит для людей с акне, так как помогает регулировать выработку кожного сала и препятствует размножению бактерий, вызывающих воспаление.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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