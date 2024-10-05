Теплый, холодный или нейтральный подтон: какая помада вам подходит

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Помада — незаменимый элемент в арсенале красоты, который может мгновенно преобразить внешний вид и улучшить настроение. Но выбор идеального оттенка — дело непростое. Визажист Любовь Брусницына делится советами, как правильно подобрать помаду в зависимости от вашего типа кожи, цвета волос, гардероба и времени суток.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Первый шаг — определение своего подтона кожи: теплого, холодного или нейтрального. Теплый подтон характеризуется золотистыми, желтыми или оливковыми оттенками кожи. Людям с таким типом подходят помады с красноватым, оранжевым, персиковым или желтоватым подтоном. Любовь советует выбирать коралловые или огненно-красные оттенки для смелого образа, а для нюдового — персиковые и розово-розовые тона.

Если ваша кожа имеет розовый, красный или голубоватый оттенок, значит, у вас холодный подтон. В этом случае вам подойдут вишневые, винные и сливовые оттенки, а также помады с синевато-красным подтоном. Людям с нейтральным подтоном кожи повезло больше всего, ведь им подходят как теплые, так и холодные тона. В этом случае можно смело пробовать и яркие оранжевые, и ягодные оттенки.

Также важно учитывать текстуру помады — матовая или глянцевая, наличие перламутра. Эти характеристики влияют на восприятие объема губ. Для правильного выбора помады можно тестировать её не только на запястье, но и на подушечках пальцев, где цвет кожи ближе к натуральному оттенку губ.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.