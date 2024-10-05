Натуральные средства для ухода за кожей, которые легко найти на вашей кухне

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие натуральные ингредиенты, которые можно найти на кухне, отлично подходят для ухода за кожей. Косметолог-аюрведист Мишель Ранават рассказала, как использовать мед, масла и другие домашние продукты для поддержания здоровья кожи.

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Сырой мед обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, его можно наносить на кожу как маску раз в неделю. Кокосовое масло — богатый источник жирных кислот, который помогает увлажнять кожу и стимулировать выработку коллагена. Однако оно может быть комедогенным, поэтому стоит использовать его с осторожностью, особенно в самодельных косметических средствах, таких как скрабы для тела.

Оливковое масло, содержащее витамин Е, помогает снижать окислительный стресс и снимать макияж. Масло ши смягчает кожу и помогает удерживать влагу, оно также отлично подходит для разведения эфирных масел. Алоэ — классическое средство для лечения солнечных ожогов и уменьшения воспалений благодаря высокому содержанию витаминов и ферментов.

Овес — популярный ингредиент для успокоения чувствительной кожи, его можно использовать в ванне, чтобы уменьшить зуд. Огурец, часто применяемый в спа-процедурах, успокаивает и увлажняет кожу, помогая уменьшить отечность. Розовая вода из лепестков цветов служит отличным увлажняющим тонером и мистом для лица, который можно использовать в течение дня.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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