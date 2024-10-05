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Натуральные и густые брови: как восстановить форму без ошибок

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Тренды на форму и толщину бровей часто меняются, и сейчас в моде натуральные, густые брови. Но что делать, если брови были слишком выщипаны и отрастают медленно? Бровист и лешмейкер Катя Виноградова дала несколько советов, как ускорить восстановление и отрастить брови.

Натуральные и густые брови: как восстановить форму без ошибок
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Во-первых, откажитесь от самостоятельной коррекции бровей во время их отращивания. Волоски будут расти хаотично, но лучше довериться опытному мастеру, который сможет корректировать форму без ущерба для роста. Также важно пересмотреть рацион: добавьте в питание продукты, богатые белком и витамином Е, такие как рыба, масла холодного отжима и котлеты. Также отдых на солнце и витамин D способствуют ускорению роста волосков.

Для ухода дома Катя рекомендует приготовить сыворотку, смешав касторовое или репейное масло с витамином Е, и наносить её на чистую кожу перед сном, аккуратно массируя брови. Масло усьмы и кремы с пептидами меди также стимулируют рост, но масло усьмы не подходит для аллергиков и людей с чувствительной кожей.

Дополнительно рекомендуется причесывать брови по линии роста и делать массаж, похлопывая и пощипывая волоски, чтобы улучшить кровообращение. Полный цикл восстановления бровей занимает около 6-8 месяцев, и процедуры помогают ускорить этот процесс.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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