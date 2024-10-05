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Преждевременное старение шеи: главные причины и как с ними бороться

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Преждевременное старение кожи на шее связано с воздействием ультрафиолета, недостатком увлажнения, возрастными изменениями и внешними факторами. Косметолог Виктория Ощепкова дала рекомендации по замедлению появления морщин в этой области. В первую очередь важно защищать кожу от солнца с помощью крема с SPF, который помогает предотвратить воздействие ультрафиолета и образование морщин.

Преждевременное старение шеи: главные причины и как с ними бороться
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Увлажнение играет ключевую роль в сохранении здоровья кожи. Косметолог советует использовать увлажняющие кремы для лица, шеи и тела ежедневно, особенно после душа, чтобы уменьшить вероятность появления морщин. Также большое значение имеет питание: сбалансированный рацион, включающий антиоксиданты и микроэлементы, помогает поддерживать здоровье кожи и замедляет старение.

Отказ от курения также способствует улучшению состояния кожи, так как никотин снижает ее эластичность и способствует образованию морщин. Ощепкова также рекомендует упражнения для шеи — повороты и наклоны головы, которые помогают поддерживать кожу в тонусе. Массаж шеи стимулирует производство коллагена и улучшает эластичность.

Важно избегать тугих шарфов и украшений, которые создают дополнительное натяжение и провоцируют появление морщин. Следование этим рекомендациям поможет сохранить кожу шеи упругой и здоровой на долгие годы.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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