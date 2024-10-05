Пять фактов о жирах, которые помогут вам сохранить здоровое тело

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Целлюлит — знакомая проблема для многих, но жир в организме выполняет и важные функции. Фитнес-тренер Наталья Романова объясняет пять полезных фактов о жирах, которые помогут лучше понять их роль и сохранить здоровое тело.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Во-первых, количество жировых клеток у взрослых относительно стабильно, хотя их размеры могут увеличиваться в 10 раз при накоплении жира. Когда клетка умирает, она заменяется новой, что необходимо для обеспечения организма энергией. Жир также важен для усвоения витаминов и выполнения биологических функций, таких как поддержание репродуктивного здоровья, когнитивных функций и защиты от холода. Для женщин нормальный уровень жира составляет 21-24%, а для мужчин — 14-17%.

Употребление полезных жиров, таких как омега-3 и мононенасыщенные жиры, способствует снижению объема талии и поддержанию здоровья сердца, в отличие от трансжиров, которых лучше избегать. Не все жиры в организме одинаковы: висцеральный жир, находящийся в глубине тела и окружает органы, считается опасным в избытке, а подкожный жир располагается под кожей и более безопасен, хотя его часто называют причиной "апельсиновой корки". Висцеральный жир снижается только с помощью диеты и физических упражнений, а для уменьшения подкожного жира также можно использовать массаж и другие процедуры.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



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