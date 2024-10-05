Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Калининграда планируют ввести туристический налог с 2025 года
Нестандартные спортивные дисциплины: куда заводит любовь к экстриму
Паштет из свёклы, яиц и плавленого сыра: получится очень ярким и вкусным
Кардиолог Бирюкова описала симптомы тромбоза, которые должны насторожить
Феминизм в спорте: как женщины борются за свои права на спортивных аренах мира
Администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха
Удобный лайфхак для чистки подстаканников: простое и эффективное решение
Новые данные: развитые цивилизации могут погубить себя за 10 веков
Удивительное подсолнечное масло: как его применять для здоровья кожи и волос

Пять фактов о жирах, которые помогут вам сохранить здоровое тело

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — знакомая проблема для многих, но жир в организме выполняет и важные функции. Фитнес-тренер Наталья Романова объясняет пять полезных фактов о жирах, которые помогут лучше понять их роль и сохранить здоровое тело.

Пять фактов о жирах, которые помогут вам сохранить здоровое тело
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Во-первых, количество жировых клеток у взрослых относительно стабильно, хотя их размеры могут увеличиваться в 10 раз при накоплении жира. Когда клетка умирает, она заменяется новой, что необходимо для обеспечения организма энергией. Жир также важен для усвоения витаминов и выполнения биологических функций, таких как поддержание репродуктивного здоровья, когнитивных функций и защиты от холода. Для женщин нормальный уровень жира составляет 21-24%, а для мужчин — 14-17%.

Употребление полезных жиров, таких как омега-3 и мононенасыщенные жиры, способствует снижению объема талии и поддержанию здоровья сердца, в отличие от трансжиров, которых лучше избегать. Не все жиры в организме одинаковы: висцеральный жир, находящийся в глубине тела и окружает органы, считается опасным в избытке, а подкожный жир располагается под кожей и более безопасен, хотя его часто называют причиной "апельсиновой корки". Висцеральный жир снижается только с помощью диеты и физических упражнений, а для уменьшения подкожного жира также можно использовать массаж и другие процедуры.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Еда и рецепты
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам Аудио 
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Садоводство, цветоводство
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа Аудио 
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Последние материалы
Феминизм в спорте: как женщины борются за свои права на спортивных аренах мира
Администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха
Удобный лайфхак для чистки подстаканников: простое и эффективное решение
Новые данные: развитые цивилизации могут погубить себя за 10 веков
Удивительное подсолнечное масло: как его применять для здоровья кожи и волос
Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом
Москва с Дагестаном и Ингушетией находится в лидерах по продолжительности жизни в РФ
Как йога помогает улучшить физическую форму и снять стресс
Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.