Перманентный макияж: больно ли это на самом деле и что нужно знать

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перманентный макияж окружен множеством мифов, которые отпугивают многих людей. Косметолог и броу-мастер Елена Пушкина развеяла самые распространенные заблуждения, связанные с этой процедурой.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Первый миф — процедура чрезвычайно болезненна. Ранее это действительно могло быть правдой, но современные технологии сделали перманентный макияж более комфортным. По словам Елены, современные лезвия не травмируют сосуды, что делает процедуру менее болезненной. Однако, если у вас скоро начнутся менструации, стоит перенести визит, так как в этот период чувствительность выше.

Второй миф — перманентный макияж остается на всю жизнь. На самом деле, он не так долговечен, как татуировка, из-за разного состава пигментов и глубины их введения. Перманент на бровях держится около двух лет, а на губах — до пяти лет. Третий миф касается выпадения волосков после процедуры. Это возможно только в случае неграмотной работы мастера. Если же волоски выпадают еще до процедуры, Елена рекомендует пройти обследование на витаминные дефициты и отложить перманентный макияж до восстановления.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.



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