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Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов

1:45
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Если прыщи не уходят, несмотря на регулярное лечение, возможно, дело в неправильном уходе за кожей. Дерматологи выделяют привычки, которые могут усугублять акне и угри. Одна из них — частая смена средств от проблемной кожи. Специалисты советуют терпеливо использовать продукт 6-8 недель, чтобы оценить его эффективность. Также распространенная ошибка — точечное нанесение средства только на прыщи, что не помогает предотвратить новые высыпания. Правильнее наносить его равномерно на все лицо.

Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Сухость кожи — еще одна проблема, вызванная агрессивным уходом. Сухая кожа часто раздражена, что провоцирует еще больше высыпаний. Вместо подсушивания нужно использовать увлажняющий крем утром и вечером и избегать спиртовых или вяжущих средств. Также дерматологи не советуют применять скрабы, которые могут вызвать раздражение.

Выбор косметики также имеет значение. Средства должны быть с пометкой "не закупоривает поры", чтобы избежать появления новых высыпаний. При выборе ухода важно обращать внимание не на рекламу, а на отзывы и рекомендации дерматологов. Попытки выдавливать прыщи лишь усиливают воспаление и могут привести к рубцам, а глубокие и болезненные высыпания — повод обратиться к специалисту.

Питание тоже влияет на состояние кожи. Жирная и сладкая пища, а также токсичные продукты ухудшают состояние кишечника и, как следствие, кожи. Дерматологи рекомендуют вести дневник питания и пересмотреть рацион, возможно, попробовав очищение соками.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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