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Как сохранить сияющую кожу осенью: советы по осеннему уходу

1:33
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Осенью кожа сталкивается с изменениями: холодный воздух и пониженная влажность приводят к сухости, стянутости и сезонным высыпаниям. Чтобы предотвратить эти проблемы и поддержать здоровый вид кожи, важно пересмотреть свою бьюти-рутину. Косметолог Арина Дурова советует использовать более увлажняющее очищающее средство, которое сохранит влагу и защитит кожный барьер от агрессивного воздействия холодов. Подойдут гели и пенки, способные быстро увлажнить кожу, пострадавшую после летнего солнца.

Как сохранить сияющую кожу осенью: советы по осеннему уходу
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Также осенью стоит включить в уход увлажняющую сыворотку с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты и витаминов. Сыворотки глубоко увлажняют, помогают бороться с мелкими морщинами и неровным тоном кожи. Арина рекомендует наносить сыворотку на очищенную кожу после тонера, легкими похлопывающими движениями, чтобы избежать раздражения. После впитывания сыворотки важно нанести увлажняющий крем, чтобы закрепить результат.

Не стоит пугаться сезонных высыпаний — перемены температуры и влажности могут вызвать такие реакции. В этом случае можно воспользоваться осенними масками, например, глиняными с детокс-эффектом, которые помогут справиться с жирностью, увлажнить сухие участки и предотвратить новые высыпания. Подбор маски для решения конкретных проблем кожи поможет сохранить её здоровый и сияющий вид в осенний период.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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