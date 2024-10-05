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Как избежать повреждения ногтей после неудачного маникюра

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Неудачный маникюр может серьезно повредить ногтевую пластину, особенно если мастер неграмотно использует инструменты или применяет агрессивные средства. Нейл-стилист Оксана Новикова объясняет, что повреждения, такие как пропилы при аппаратном маникюре или чрезмерное истончение ногтя, могут возникнуть из-за неверного наклона фрезы или избыточного снятия верхнего слоя ногтя. Также риск увеличивается, если обладательницы искусственного покрытия не обновляют его вовремя или пытаются сэкономить, сдирая гель-лак самостоятельно.

Как избежать повреждения ногтей после неудачного маникюра
Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Восстановление ногтей после неудачного маникюра требует времени — до шести месяцев, пока ноготь полностью не отрастет. Оксана подчеркивает, что искусственные укрепляющие средства лишь временно защищают ноготь, делая его крепче, но не восстанавливают поврежденный слой. Такие средства дают лишь временное утолщение и помогают защитить ногтевую пластину от дальнейших повреждений. На этот период также рекомендуется использовать укрепляющие лаки до полного восстановления ногтя.

Чтобы избежать истончения ногтей, нужно тщательно выбирать студию маникюра, обращая внимание на квалификацию мастеров и качество используемых материалов. Выполнение рекомендаций мастера по уходу и своевременная коррекция помогут избежать повреждений. Для тех, кто носит маникюр без покрытия, важно регулярно увлажнять кутикулу и ногти маслами и питательными кремами, что помогает сохранять их здоровый вид.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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