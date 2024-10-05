Ошибки, которых следует избегать после окрашивания волос

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого ухода, особенно после сложного колорирования. Стилист Игорь Светликов поделился важными рекомендациями для поддержания яркости и здоровья окрашенных волос. Прежде всего, важно заранее приобрести шампунь для окрашенных волос, а остальные уходовые средства — например, кондиционер и маску — подобрать после процедуры с помощью мастера. Также стоит позаботиться о несмываемом уходе и термозащите, особенно если вы часто пользуетесь плойкой или феном.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Перед окрашиванием не стоит мыть голову с утра, так как чистые волосы хуже впитывают пигмент. После окрашивания также не нужно спешить мыть голову — дайте пигменту закрепиться, подождав хотя бы два дня. Для тех, кто прошел сложное тонирование с использованием нескольких оттенков, можно использовать оттеночные средства дома, чтобы поддерживать результат.

Если ваши волосы требуют дополнительного питания, начинайте процедуры укрепления за несколько дней до окрашивания, а не в день процедуры. Игорь также рекомендует выбирать уходовые средства того же бренда, что и краска, используемая вашим мастером, так как они лучше подходят друг к другу. Особое внимание следует уделить качеству воды, используемой для мытья головы: жесткая вода и хлор могут разрушить пигмент, поэтому по возможности используйте смягчающие средства для воды.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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