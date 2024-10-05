Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц

Выпадение ресниц — неприятная проблема, которая часто вызвана нашими привычками. Косметолог Ирина Логинова рассказала о причинах, которые могут привести к потере ресниц, и о том, как их избежать. Одна из распространенных ошибок — слишком активное удаление макияжа. Использование пенок и гелей может вызвать раздражение, особенно на чувствительной коже век. Ирина рекомендует двухфазные средства на основе масла, которые помогают снять макияж без лишнего трения, уменьшая риск выпадения ресниц.
Еще одной причиной могут стать просроченные средства для макияжа. Тушь или карандаш, которым истек срок годности, могут спровоцировать аллергию и, как следствие, выпадение ресниц. Важно обращать внимание на гипоаллергенные составы и следить за сроками годности косметики, особенно после вскрытия флакона.
Частое трение глаз тоже ухудшает состояние ресниц. Любые прикосновения к векам, особенно регулярные, приводят к их ослаблению и истончению. Массаж лица, затрагивающий область век, может также негативно сказаться на состоянии ресниц.
Наращивание ресниц, которое кажется удобной альтернативой туши, также может навредить. Наращенные ресницы создают дополнительную нагрузку, из-за чего собственные становятся более хрупкими и выпадают. Если у вас тонкие и слабые ресницы, от наращивания лучше отказаться, чтобы не ухудшать их состояние.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.