Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение ресниц — неприятная проблема, которая часто вызвана нашими привычками. Косметолог Ирина Логинова рассказала о причинах, которые могут привести к потере ресниц, и о том, как их избежать. Одна из распространенных ошибок — слишком активное удаление макияжа. Использование пенок и гелей может вызвать раздражение, особенно на чувствительной коже век. Ирина рекомендует двухфазные средства на основе масла, которые помогают снять макияж без лишнего трения, уменьшая риск выпадения ресниц.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Еще одной причиной могут стать просроченные средства для макияжа. Тушь или карандаш, которым истек срок годности, могут спровоцировать аллергию и, как следствие, выпадение ресниц. Важно обращать внимание на гипоаллергенные составы и следить за сроками годности косметики, особенно после вскрытия флакона.

Частое трение глаз тоже ухудшает состояние ресниц. Любые прикосновения к векам, особенно регулярные, приводят к их ослаблению и истончению. Массаж лица, затрагивающий область век, может также негативно сказаться на состоянии ресниц.

Наращивание ресниц, которое кажется удобной альтернативой туши, также может навредить. Наращенные ресницы создают дополнительную нагрузку, из-за чего собственные становятся более хрупкими и выпадают. Если у вас тонкие и слабые ресницы, от наращивания лучше отказаться, чтобы не ухудшать их состояние.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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