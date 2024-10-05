Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохая погода вынудила москвичей платить за такси в 1,5-2 раза больше
Высокоразвитые цивилизации могут разрушить планету за 1000 лет
Три лайфхака по созданию домашнего освежителя воздуха: как избавиться от неприятного запаха
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Чем питомцу грозит змеиный укус? В Москве ветеринары целый месяц боролись за жизнь собаки, укушенной гадюкой
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям
Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса

Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение ресниц — неприятная проблема, которая часто вызвана нашими привычками. Косметолог Ирина Логинова рассказала о причинах, которые могут привести к потере ресниц, и о том, как их избежать. Одна из распространенных ошибок — слишком активное удаление макияжа. Использование пенок и гелей может вызвать раздражение, особенно на чувствительной коже век. Ирина рекомендует двухфазные средства на основе масла, которые помогают снять макияж без лишнего трения, уменьшая риск выпадения ресниц.

Ошибки в уходе, которые приводят к выпадению ресниц
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Еще одной причиной могут стать просроченные средства для макияжа. Тушь или карандаш, которым истек срок годности, могут спровоцировать аллергию и, как следствие, выпадение ресниц. Важно обращать внимание на гипоаллергенные составы и следить за сроками годности косметики, особенно после вскрытия флакона.

Частое трение глаз тоже ухудшает состояние ресниц. Любые прикосновения к векам, особенно регулярные, приводят к их ослаблению и истончению. Массаж лица, затрагивающий область век, может также негативно сказаться на состоянии ресниц.

Наращивание ресниц, которое кажется удобной альтернативой туши, также может навредить. Наращенные ресницы создают дополнительную нагрузку, из-за чего собственные становятся более хрупкими и выпадают. Если у вас тонкие и слабые ресницы, от наращивания лучше отказаться, чтобы не ухудшать их состояние.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто
Авто
Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто Аудио 
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации
Авиация
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Нефтяные доходы России растут вопреки мировым тенденциям
Способы убрать горечь из огурца: советы для идеального вкуса
Почему опытные водители возят кофе в салоне
В России нашли способ поймать больше света в солнечные батареи
Дизайнеры дали полезные рекомендации по оформлению детской комнаты
Шеф-повара поделились секретами приготовления говядины
На пробежку с собакой: что нужно знать перед утренней тренировкой
Антон Слепышев приостановил действие контракта с "Динамо"
Как сделать волосы блестящими и крепкими с помощью домашних спреев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.