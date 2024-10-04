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Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении

1:47
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Чтобы правильно подобрать уход за зрелой кожей, важно понимать, как она меняется с возрастом. Химик и автор научных статей в области Life Sciences Ася Иванова объясняет, что скорость обновления клеток эпидермиса снижается с возрастом, из-за чего кожа нуждается в деликатном очищении. Ежедневное очищение утром и вечером помогает избавиться от омертвевших клеток и улучшить проникновение активных компонентов, что особенно актуально для зрелой кожи. Энзимные пудры и компоненты вроде муцина улитки и лизатов бактерий поддерживают этот процесс.

Почему зрелая кожа нуждается в особом очищении и увлажнении
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

С возрастом кожа теряет способность удерживать влагу, становится сухой и склонной к шелушению. Иванова отмечает, что внешнее увлажнение не добавляет влагу коже, а лишь помогает удерживать её. Восстановление гидролипидного слоя и использование средств с такими активами, как гидрованс и экстракт Коньяк маннан, способствует поддержанию водного баланса кожи и предупреждает появление новых морщин.

Кроме того, с возрастом снижается уровень коллагена, что ведёт к потере упругости и образованию морщин. Основная задача антивозрастного ухода — стимулировать фибробласты, клетки, отвечающие за синтез коллагена. Для этого нужно обеспечить их аминокислотами и витамином С. Экстракты грибов (шиитаке, кордицепс, ганодерма и тремелла) стимулируют синтез коллагена и уменьшают разрушение его волокон, замедляя процессы старения и борясь с гиперпигментацией. Регулярный и комплексный уход, а также правильное питание клеток кожи, — залог долгосрочного результата.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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