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Гиалуроновая кислота: правда и мифы, о которых нужно знать

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Гиалуроновая кислота стала популярным компонентом в косметологии, но вокруг нее много мифов и заблуждений. Дерматолог Ирина Куроедова развенчивает самые распространенные мифы и помогает понять, чем полезна "гиалуронка" для кожи.

Гиалуроновая кислота: правда и мифы, о которых нужно знать
Фото: Freepik is licensed under Free license

Во-первых, гиалуроновая кислота подходит для всех типов кожи, а не только для сухой. Она помогает удерживать влагу, не забивая поры и не делая кожу жирной. Важно понимать, что гиалуроновая кислота — это не самостоятельный увлажняющий крем, а усилитель увлажнения, работающий в сочетании с другими средствами. Несмотря на то, что "гиалуронка" легкая и нежирная, многие ошибочно считают ее тяжелой и жирной.

Гиалуроновая кислота — это натуральное вещество, присутствующее в нашем организме, а не агрессивный химикат. В косметике ее получают из растительного сырья, она мягкая и не вызывает раздражения. Также неверно, что она вызывает акне — наоборот, увлажнение помогает улучшить текстуру кожи и уменьшить шрамы от прыщей. Еще одно заблуждение касается отшелушивающих свойств: "гиалуронка" не является отшелушивающим средством, но способствует здоровому виду кожи благодаря увлажнению.

Правильное использование гиалуроновой кислоты необходимо для того, чтобы избежать раздражения и сухости, особенно при высоких концентрациях.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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