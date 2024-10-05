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Что нового в мире красоты: обзор самых интересных инноваций 2024 года

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Мир красоты — это бурлящий котел новых технологий, ингредиентов и идей. Каждый год он предлагает нам всё новые решения для достижения идеального образа. 2024 год — не исключение, и уже сейчас можно выделить несколько ключевых трендов, которые обещают революционизировать наш подход к уходу за собой.

Что нового в мире красоты: обзор самых интересных инноваций 2024 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Индивидуальный подход как новая норма

Персонализация — главный тренд в beauty-индустрии. Благодаря технологиям и генетическим исследованиям появляется возможность получить уникальные продукты и программы ухода, индивидуально разработанные для нас.

Генетический анализ кожи

Благодаря генетическому анализу можно узнать склонность к разным видам кожных проблем, и создать индивидуальную программу ухода.

3D-сканирование лица

С помощью 3D-сканирования можно создать точные виртуальные модели лица и выбрать идеальные тональные кремы, косметику для макияжа и даже пластические операции.

Персонализированная косметичка

Бренды предлагают создать собственную косметичку из индивидуально подобранных продуктов.

Технологии становятся еще умнее…

Умные зеркала проводят анализ кожи, подбирают косметические средства и даже создают персонализированные программы ухода. Умные косметички отслеживают срок годности косметических средств, помогают создать индивидуальные программы и даже предлагают рецепты по уходу за кожей. А искусственный интеллект используется для более точного анализа состояния кожи и подбора косметических средств.

Новейшие ингредиенты на передовой

— Экстракт био-пептидов. Био-пептиды стимулируют выработку коллагена и эластина, улучшают тонус кожи, сглаживают морщины и делают ее более упругой.

— Экстракт черной икры. Черная икра — это настоящий эликсир красоты, богатый белками, витаминами и минералами, которые питают и увлажняют кожу, придавая ей сияние и молодость.

Пробиотики для кожи

Пробиотики улучшают микрофлору кожи, делая ее более устойчивой к внешним воздействиям и снимая воспаления.

Экология

Бренды все больше отказываются от пластика и используют переработанные материалы, чтобы снизить влияние на окружающую среду.

Инклюзивность и разнообразие

Бренды все чаще предлагают более широкий спектр оттенков для тональных кремов и других косметических средств, чтобы каждый мог найти идеальный оттенок для себя. Также бренды предлагают не менее широкий спектр продуктов, учитывающих индивидуальные потребности и предпочтения каждого.

Инновации делают уход за собой более персонализированным, эффективным и устойчивым. Остается только следить за новыми трендами и выбирать те, которые подходят именно вам!

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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