Красота - понятие относительное, но стремление к ней объединяет женщин и мужчин во всем мире. Люди используют различные средства и методы, чтобы подчеркнуть свою природную привлекательность. Иногда эти практики оказываются настолько необычными, что вызывают удивление, но зачастую именно в них скрываются секреты сияющей кожи и роскошных волос. Давайте отправимся в путешествие по миру бьюти-ритуалов и узнаем, что можно перенять для своей косметички.
Японцы используют два вида очищающих средств: для снятия макияжа и для глубокого очищения пор. Популярны масла, пенки и гели.
Тонеры помогают восстановить pH баланс кожи и подготовить ее к дальнейшим этапам ухода.
В Японии огромный выбор сывороток, кремов и масок для глубокого увлажнения.
Японцы очень серьезно относятся к защите кожи от ультрафиолета, используя кремы с высоким SPF.
Эта специя — мощный антиоксидант, способный бороться с воспалениями и осветлять кожу.
Масло сандала обладает успокаивающими свойствами, помогает снять раздражение и придает коже сияние.
Плоды амлы богаты витамином C и антиоксидантами, способствуют росту волос и укрепляют их.
Черная глина — популярный ингредиент африканских масок для волос. Она обладает очищающими и питательными свойствами, помогает устранить излишки жира, очистить поры и придать волосам блеск.
Мурумуру — бразильский орех, который богат жирными кислотами и витаминами. Масло мурумуру используют для увлажнения и питания волос, а также для восстановления сухой и поврежденной кожи.
Зеленая глина — популярный компонент масок для лица на Западе. Она обладает очищающими и омолаживающими свойствами, помогает удалить излишки жира, очистить поры и придать коже сияние.
Помните, что каждая кожа индивидуальна. Прежде чем включать новые средства в свой уход, проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом. Но не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые секреты красоты со всего мира.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.