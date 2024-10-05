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Нестандартные бьюти-ритуалы со всего мира: что можно перенять для своей косметички

2:58
Моя семья » Красота и стиль

Красота - понятие относительное, но стремление к ней объединяет женщин и мужчин во всем мире. Люди используют различные средства и методы, чтобы подчеркнуть свою природную привлекательность. Иногда эти практики оказываются настолько необычными, что вызывают удивление, но зачастую именно в них скрываются секреты сияющей кожи и роскошных волос. Давайте отправимся в путешествие по миру бьюти-ритуалов и узнаем, что можно перенять для своей косметички.

Нестандартные бьюти-ритуалы со всего мира: что можно перенять для своей косметички
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Япония: ритуал умывания лица

Японские женщины славятся своей фарфоровой кожей, которую они достигают благодаря многоступенчатому ритуалу умывания, включающему очищение, тонизацию, увлажнение и защиту от солнца.

Очищение

Японцы используют два вида очищающих средств: для снятия макияжа и для глубокого очищения пор. Популярны масла, пенки и гели.

Тонизация

Тонеры помогают восстановить pH баланс кожи и подготовить ее к дальнейшим этапам ухода.

Увлажнение

В Японии огромный выбор сывороток, кремов и масок для глубокого увлажнения.

Защита от солнца

Японцы очень серьезно относятся к защите кожи от ультрафиолета, используя кремы с высоким SPF.

Индия: аюрведические средства

Аюрведа — древняя индийская система традиционной медицины, которая предлагает натуральные средства для красоты.

Куркума

Эта специя — мощный антиоксидант, способный бороться с воспалениями и осветлять кожу.

Сандал

Масло сандала обладает успокаивающими свойствами, помогает снять раздражение и придает коже сияние.

Амла

Плоды амлы богаты витамином C и антиоксидантами, способствуют росту волос и укрепляют их.

Африка: маски для волос из черной глины

Черная глина — популярный ингредиент африканских масок для волос. Она обладает очищающими и питательными свойствами, помогает устранить излишки жира, очистить поры и придать волосам блеск.

Южная Америка: масло мурумуру

Мурумуру — бразильский орех, который богат жирными кислотами и витаминами. Масло мурумуру используют для увлажнения и питания волос, а также для восстановления сухой и поврежденной кожи.

Запад: маски для лица из зеленой глины

Зеленая глина — популярный компонент масок для лица на Западе. Она обладает очищающими и омолаживающими свойствами, помогает удалить излишки жира, очистить поры и придать коже сияние.

Помните, что каждая кожа индивидуальна. Прежде чем включать новые средства в свой уход, проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом. Но не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые секреты красоты со всего мира.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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