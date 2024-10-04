Натуральная косметика: советы, как выбрать продукт без лишней химии

Интерес к натуральной косметике растет, и все больше людей отдает предпочтение продуктам с пометками "bio" или "organic". Косметолог Вера Алексеева поделилась советами, как выбрать действительно натуральную косметику и оценить ее преимущества и недостатки. Она рекомендует обращать внимание на процент натуральных компонентов — он должен быть не менее 95%, а также следить за отсутствием продуктов нефтепереработки в составе. Чтобы убедиться в натуральности, ищите значки сертификационных органов и читайте отзывы в интернете.

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Натуральная косметика имеет несколько очевидных плюсов: она обычно не вызывает аллергии, не тестируется на животных и помогает поддерживать экологию. Однако у нее есть и минусы: более короткий срок годности, особые условия хранения и не всегда достаточно эффективное очищение кожи.

При выборе натуральных средств важно учитывать тип кожи. Например, обладателям жирной кожи могут не подойти полностью натуральные составы из-за недостаточной способности к очищению. Косметолог советует комбинировать средства — очищение проводить с помощью проверенных продуктов, а увлажнение и тонизирование — натуральными.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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