Красота коленей: как сохранить молодость с помощью косметологии

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красота коленей, как и рук, может выдавать возраст, и большинство женщин недостаточно уделяет внимания этой зоне. Косметолог Кристина Орлова поделилась эффективными процедурами для поддержания кожи коленей в хорошем состоянии.

Фото: flickr.com by Mario A. P., CC BY-SA 2.0

Первый метод — инъекции гиалуроновой кислоты, которые помогают удерживать влагу и предупреждают появление морщин. Этот метод особенно рекомендован обладательницам сухой кожи и небольшого веса, а сам коктейль подбирает косметолог индивидуально для каждого пациента.

Кроме инъекций, можно воспользоваться аппаратными процедурами, такими как ультразвук или лазер. Эти методы также подходят женщинам с небольшим весом и имеют свои плюсы, включая короткий период восстановления. Однако с лазером стоит быть осторожнее летом, поскольку может возникнуть риск пигментации.

Более радикальный способ — нитевой лифтинг. Эффект от подтяжки нитями длится дольше, однако требует периода восстановления в течение месяца, включая ношение компрессионного белья. Это создаёт коллагеновый каркас, который предотвращает провисание кожи.

Если же консервативные методы не помогают, на помощь приходит пластическая хирургия. Хирургическое иссечение лишней кожи даёт наиболее стойкий результат, хотя и требует длительного периода восстановления.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.



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