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Как маркетологи заставляют женщин покупать больше косметики разного класса

1:47
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире маркетинг играет огромную роль в формировании потребительских предпочтений и стимулировании продаж. Одним из ярких примеров такого влияния являются конкретные маркетинговые стратегии, направленные на женскую аудиторию и побуждающие её к покупке косметики.

Как маркетологи заставляют женщин покупать больше косметики разного класса
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

О том, как специалисты по маркетингу стимулируют женщин приобретать больше косметических средств разных категорий, рассказала эксперт в сфере e-commerce, бизнес-консультант Екатерина Талалаева в разговоре с Mary Claire.

  1. Бюджетная косметика. Стратегия маркетологов направлена на то, чтобы сделать свой продукт доступным и популярным среди широкого круга потребителей. Для этого они используют различные методы, такие как скидки, специальные предложения "купи больше — плати меньше" и рекламу, которая привлекает внимание широкой аудитории.
  2. Косметические средства масс-маркета. Бренды, работающие в сегменте масс-маркета, стараются найти баланс между ценой и качеством продукции. Они обещают высокое качество ингредиентов, инновационные формулы и положительное воздействие на кожу. Чтобы привлечь внимание покупателей, компании сотрудничают с известными личностями и инфлюенсерами, которые становятся амбассадорами бренда. Это помогает сделать продукцию более доступной для потребителей.
  3. Косметика класса люкс. У маркетологов здесь другой подход — создание ощущения привилегированности и роскоши у покупателей. Для этого бренды выпускают продукцию в ограниченном количестве, подчёркивая её престижность, эксклюзивность и эмоциональную ценность.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. 

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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