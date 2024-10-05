Как маркетологи заставляют женщин покупать больше косметики разного класса

В современном мире маркетинг играет огромную роль в формировании потребительских предпочтений и стимулировании продаж. Одним из ярких примеров такого влияния являются конкретные маркетинговые стратегии, направленные на женскую аудиторию и побуждающие её к покупке косметики.
О том, как специалисты по маркетингу стимулируют женщин приобретать больше косметических средств разных категорий, рассказала эксперт в сфере e-commerce, бизнес-консультант Екатерина Талалаева в разговоре с Mary Claire.
Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.