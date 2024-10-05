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К каким шести уловкам прибегают магазины косметики, чтобы женщины покупали больше

2:27
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Магазины косметики применяют разнообразные стратегии, чтобы стимулировать покупательниц приобретать больше товаров. Эксперт международного уровня по маркетингу и e-commerce направлению Екатерина Талалаева в беседе с Mary Claire раскрыла некоторые из них:

К каким шести уловкам прибегают магазины косметики, чтобы женщины покупали больше
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, CC BY-SA 3.0
  1. Акцент на эмоциях: маркетинговые кампании опираются на эмоции потребителей, основной движущей силой является стремление к идеалу. Каждая новая рекламная акция подчёркивает, что новый продукт сделает вас ещё прекраснее, моложе и привлекательнее.
  2. Добавление ценности товару: один из наиболее распространённых методов — добавление ценности. Например, если обычный увлажняющий крем в следующем сезоне обогатить новой формулой с редким ингредиентом, это станет причиной покупки, даже если вам не требуется пополнение запасов.
  3. Эксклюзивность: другой способ — использовать страх упустить выгоду (FOMO), создавая ощущение ограниченности предложения. Косметические бренды могут выпускать ограниченные коллекции, что стимулирует покупателей быстрее делать покупки, чтобы не упустить возможность.
  4. Напоминающая реклама: ещё один эффективный инструмент — напоминающая реклама. Это когда за вами "следуют" товары, которые вы уже искали в интернете. Такой маркетинг напоминает о продуктах, которые вы рассматривали, но не купили, мотивируя вас вернуться и завершить покупку.
  5. Персонализированные предложения: важную роль играет и персонализация предложений, когда клиентам предлагают рекомендации исходя из покупок, которые они уже совершили. Сюда же относится и email-маркетинг, когда бренды адресно отправляют письма с персональными акциями, новинками и интересными предложениями. Эти методы убивают двух зайцев: стимулируют продажи и формируют положительное отношение к бренду.
  6. Продвижение через социальные сети: используя платные рекламные кампании и оригинальный контент косметические марки имеют возможность непосредственно контактировать с покупателями, а также привлекать новых клиентов. Самые эффективные способы привлечения — таргетированная реклама и контракты с блогерами и прочими знаменитостями, которые в своих постах рекомендуют те или иные товары, тем самым повышая на них спрос.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. 

Покупка — это процесс, который бизнес или организация использует для приобретения товаров или услуг для достижения своих целей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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