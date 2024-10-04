Жирная кожа и расширенные поры: что делать, чтобы улучшить состояние кожи

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Расширенные поры — частая проблема обладателей жирного типа кожи, с которой бывает трудно бороться. Косметолог Виктория Усиевич объясняет, что основная причина расширения пор — это недостаточный уход. Кожный жир и остатки косметики накапливаются, превращаясь в комедоны, что делает поры более заметными. Кроме того, жирная кожа быстрее грубеет, что усугубляет проблему. В некоторых случаях расширенные поры обусловлены генетической предрасположенностью, но это не повод игнорировать уход за кожей.

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Для борьбы с расширенными порами необходимо глубокое очищение. Виктория рекомендует использовать средства с AHA-кислотами для очистки проблемных зон, а также глиняные маски, особенно из голубой глины, которые хорошо смягчают и очищают кожу. При отсутствии возможности посещать косметолога можно использовать мануальные средства для очищения пор.

Эксфолианты — еще одно средство, которое помогает отшелушивать и смягчать кожу. Жирная кожа требует не только регулярного очищения, но и регулирования выработки кожного жира. Косметолог советует домашний уход с использованием кислот или цинка.

Также важно контролировать рацион. Углеводы и избыток сахара могут приводить к проблемам с кожей, включая акне. Для улучшения состояния кожи Виктория советует включить в рацион специи, такие как имбирь, корица и гвоздика, а также зеленый чай и блюда, богатые омега-3 жирными кислотами.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.



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