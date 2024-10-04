Четыре способа укладки бровей без геля, которые вас удивят

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В косметичках многих из нас гель для бровей занял важное место, порой даже заменяя тушь для ресниц и карандаш для глаз. Но что делать, если любимое средство закончилось, а времени нет? Визажист Алиса Овечкина предлагает несколько альтернатив для укладки бровей из подручных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Одним из таких решений является использование гигиенической помады. Этот продукт, особенно в холодное время года, всегда под рукой и обладает подходящей плотностью для фиксации бровей. Главное — выбрать прозрачный вариант, чтобы не создавать ненужных оттенков. Наносить помаду рекомендуется после проработки бровей тенями или карандашом, а для идеального результата — расчесать щеточкой.

Еще одна альтернатива — воск или лак для волос. Воск следует наносить так же, как гигиеническую помаду, но важно не переусердствовать, иначе он может начать стекать в тепле. Лак же наносится с помощью распыления на щеточку, которой потом фиксируются волоски бровей.

Также Алиса упоминает мыло, которое часто используют визажисты. Если нет специального мыла для бровей, подойдет обычное мыло для рук, хотя часто применять его не рекомендуется, так как оно сушит кожу.

Наконец, в качестве последней альтернативы можно использовать тушь для ресниц. Старая тушь, особенно коричневого оттенка, может отлично подойти для укладки бровей. Черную тушь лучше использовать аккуратно, лишь проходя по краям брови, чтобы не затемнить их слишком сильно.

Таким образом, даже без геля для бровей можно легко придать волоскам нужную форму и фиксацию, используя обычные средства, которые наверняка найдутся в каждой косметичке.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.



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