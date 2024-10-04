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Микронидлинг: какой нужен уход после процедуры, чтобы не навредить коже

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли наносить увлажняющий крем после микронидлинга

Не наносите обычный увлажняющий крем и вместо этого переходите на более увлажняющий крем для чувствительной кожи. Использование обычного увлажняющего крема может замедлить заживление микротравм. 

Микронидлинг: какой нужен уход после процедуры, чтобы не навредить коже
Фото: Freepik by freepik, PDM

Можно ли умываться после микронидлинга

Рекомендуется подождать не менее четырех часов после процедуры, чтобы умыться. Также лучше не использовать обычное средство для умывания и перейти на более мягкое очищающее средство. Обычное средство для умывания может быть агрессивным для кожи и, следовательно, может быть вредным. 

Можно ли использовать вазелин после процедуры

После использования мягкого очищающего средства для кожи аккуратно промокните лицо полотенцем, а затем нанесите вазелин. Он не наносит вреда вашей коже, а значит, вам не нужно беспокоиться о том, можно ли наносить вазелин или нет. Это, никоим образом, не влияет на процесс заживления кожи после процедуры микронидлинга.

Можно ли использовать макияж после микронидлинга

Не наносите макияж в течение как минимум трех дней после микронидлинга.  Всегда наносите макияж с помощью правильно вымытых/продезинфицированных средств, чтобы не рисковать проникновением бактерий в кожу. Вместо того, чтобы использовать макияж, лучше использовать нежную гиалуроновую сыворотку или крем для лица, чтобы помочь коже быстрее вылечиться.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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