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Продукты, богатые коллагеном, которые отлично подходят для красоты кожи

1:08
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Курица

Согласно исследованиям, куриные окорочка богаты коллагеном. 

Продукты, богатые коллагеном, которые отлично подходят для красоты кожи
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Рыба и моллюски

Следующими натуральными продуктами, богатыми коллагеном, являются рыба и моллюски. Коллаген также содержится в связках и костях рыб. 

Ягоды

Среди многих преимуществ ягод — их способность вырабатывать коллаген. Малина, клубника, черника и ежевика содержат больше витамина С, чем большинство цитрусовых. Коллаген естественным образом вырабатывается в организме витамином С.

Цитрусы

Фрукты и овощи, богатые витамином С, стимулируют выработку коллагена. Апельсины, лимоны и лаймы являются наиболее распространенными цитрусовыми. Они богаты витамином С. 

Чеснок

Чеснок содержит серу, минерал, входящий в состав коллагена. Помимо того, что он помогает организму вырабатывать коллаген, он также помогает предотвратить распад уже присутствующего коллагена.

Помидоры

Питательные вещества в помидорах, ликопин и витамин С, способствуют выработке коллагена в нашем организме.

 

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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