Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимние шины для новичков: почему стоит выбрать узкую резину
Лондон объявил о санкциях против белорусского Альфа-банка
Изумительный яблочный пирог от шефа: подаётся с нежным ванильно-сливочным соусом
Диета при эндометриозе: как продукты помогают справляться с болью
Макияж для онлайн-встреч: советы для удаленной работы 
Антитренды: избегайте этих вещей в дизайне интерьера
Лайфхаки для безопасного вождения и парковки
Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат
Рейтинг такси растёт, но россияне всё ещё остаются недовольны сервисом

Уход за волосами осенью: восстановление и питание

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Осень — это время, когда наши волосы нуждаются в особом уходе. После летних стрессов — солнца, моря, хлорированной воды — они часто становятся сухими, ломкими, теряют блеск и жизненную силу. 

Уход за волосами осенью: восстановление и питание
Фото: commons.wikimedia.org by Lilya.pavlenko27, CC BY-SA 4.0

Чтобы вернуть волосам здоровье и красоту, важно уделить им внимание и обеспечить правильный уход. 

Питание изнутри

Осенний рацион должен быть богат витаминами и минералами. Включите в него больше фруктов, овощей, орехов, семян, которые богаты витаминами групп A, C, E, B, а также цинком и железом. Пейте больше чистой воды, чтобы увлажнить волосы изнутри. 

Правильное мытье

Используйте шампуни и кондиционеры, подходящие для вашего типа волос. Избегайте агрессивных сульфатных шампуней, которые могут пересушивать волосы. Регулярно применяйте маски и бальзамы для глубокого питания и увлажнения волос. 

Защита от холода

Носите головные уборы в холодную погоду, чтобы защитить волосы от ветра и мороза.

Ограничение использования утюжков и плоек

Эти приборы сушат волосы, поэтому постарайтесь минимизировать их использование. Если вы пользуетесь феном, выбирайте режим холодной сушки.

Регулярно посещайте парикмахера

Стрижка и укладка помогут освежить образ и избавиться от секущихся кончиков.

Важно помнить, что правильный уход за волосами осенью позволит сохранить их здоровье, блеск и жизненную силу. Если вы замечаете, что волосы стали более сухими или ломкими, обратитесь к трихологу — специалисту по волосам.

Осень — прекрасное время, чтобы побаловать свои волосы и подарить им здоровье и красоту!

Уточнения

Уход — совокупность мероприятий, обеспечивающих всестороннее обслуживание за кем-либо или чем-либо, создание оптимальных условий.

  •  

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Авто
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Нужно ли менять антифриз перед зимой
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Последние материалы
Макияж для онлайн-встреч: советы для удаленной работы 
Антитренды: избегайте этих вещей в дизайне интерьера
Лайфхаки для безопасного вождения и парковки
Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат
Рейтинг такси растёт, но россияне всё ещё остаются недовольны сервисом
Тренд на арочные проёмы и ковры в интерьере: дизайнеры советуют вернуться к проверенным решениям
Как красота влияет на нашу самооценку: позитивные и негативные аспекты
Натуральная сила мёда: укрепите иммунитет и восстановите энергию
Косторная сообщила, что не планирует менять спортивное гражданство
Как правильно обгонять фуры на трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.