Макияж для онлайн-встреч: советы для удаленной работы

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В эпоху удаленной работы онлайн-встречи стали неотъемлемой частью нашей жизни. И, конечно же, хочется выглядеть на них свежо, уверенно и профессионально, даже если в реальности вы только что встали с постели. Правильный макияж поможет вам создать образ, который подчеркнет ваши лучшие черты.

Подготовка кожи — залог успеха

Важную роль играет увлажнение и очищение кожи. Регулярно используйте легкий очищающий гель или пенку, затем нанесите увлажняющий крем, подходящий вашему типу кожи. Дайте ему впитаться перед нанесением макияжа.

После этого нанесите праймер, он создаст гладкое покрытие, на которое макияж ляжет ровнее и будет держаться дольше. Выбирайте праймер, соответствующий вашему типу кожи. Далее используйте легкий тональный крем, который выравнивает тон кожи, не создавая эффекта маски. Выбирайте оттенок, максимально близкий к вашему натуральному цвету кожи. Не забудьте замаскировать покраснения, темные круги под глазами и другие несовершенства с помощью консилера.

Аккуратные брови — ключ к выразительному взгляду

Подчеркните их форму с помощью карандаша или теней, слегка расчесывая щеточкой. Уделите особое внимание теням для глаз, выбирая нежные оттенки, подходящие вашему цветотипу. Светлые матовые тени нанесите на все веко, более темный оттенок – на складку века для создания глубины. Для более яркого взгляда используйте тушь для объема и удлинения ресниц. Важно не переборщить, чтобы ресницы не выглядели неестественно.

В завершение, слегка подкрасьте скулы румянами натуральных оттенков, чтобы придать лицу свежий вид, а также добавьте немного хайлайтера на скулы, над губой и в уголки глаз для дополнительного сияния. Не забудьте нанести помаду на губы. Для онлайн-встреч подойдут натуральные оттенки помады, или помады с легким блеском.

Помните о светлом освещении

Используйте свет, который освещает ваше лицо равномерно. Избегайте слишком яркого или тусклого света.

Потренируйтесь делать макияж до начала первой онлайн-встречи. Найдите свой идеальный образ, который будет выглядеть естественно и уверенно.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

