Что бы такого съесть, чтобы похудеть: семь продуктов, которые в этом помогут

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избавление от лишнего веса часто связывается с диетами и ограничениями, но важно помнить, что правильно подобранные продукты могут стать отличными помощниками в достижении желаемых результатов. Включив в рацион определенные продукты, можно ускорить метаболизм и стимулировать процесс похудения.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, CC BY-SA 3.0

Продукты, которые помогут вам похудеть

Грецкие орехи: они содержат жирные кислоты омега-3, которые запускают процесс сжигания жиров и замедляют накопление калорий. Это полезный и вкусный перекус. Йогурт: исследования показывают, что молочные продукты помогают в похудении. Натуральные и низкокалорийные йогурты ускоряют потерю веса. Креветки: морепродукты, особенно креветки, содержат астаксантин, который помогает сжигать жиры. Особенно полезен этот элемент для тех, кто занимается спортом. Яйца: в них много витамина D, который помогает бороться с лишним весом и предотвращает появление живота. Пряности: корица стимулирует обмен веществ, а перец чили увеличивает температуру тела и ускоряет метаболизм. Жирная рыба: лосось и скумбрия содержат полезные жиры, которые насыщают организм и снижают уровень гормона голода. Брокколи: этот продукт содержит мало калорий и медленные жиры, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ.



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