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Пять простых способов сделать так, чтобы кожа выглядела моложе на 5-7 лет без салонных процедур

1:40
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире, где время летит стремительно, многие из нас стремятся сохранить свою молодость и красоту как можно дольше. Однако посещение салонов красоты и использование дорогостоящих косметических средств не всегда являются единственным решением для поддержания здоровья и сияния кожи. Мы рассмотрим пять простых и доступных способов, которые помогут вам выглядеть моложе без лишних затрат и усилий.

Пять простых способов сделать так, чтобы кожа выглядела моложе на 5-7 лет без салонных процедур
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM
  1. Загорайте в меру. Используйте солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF круглый год. Наносите его на открытые участки кожи перед выходом на улицу и регулярно обновляйте защиту. Но не отказывайтесь от загара полностью, ведь золотистая кожа гарантирует свежий, отдохнувший и более молодой внешний вид.
  2. Регулярно отшелушивайте кожу с помощью скраба. Делайте это не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать повреждения кожи. Используйте мягкий скраб или гоммаж, подходящий вашему типу кожи.
  3. Практикуйте йогу для лица. Существуют различные методики, такие как фейсбилдинг или фейсфитнес, которые помогают укрепить мышцы лица и предотвратить появление морщин.
  4. Пейте достаточно воды. Увлажнение изнутри также важно для поддержания молодости кожи. Пейте не менее 8 стаканов воды в день, чтобы поддерживать водный баланс в организме.
  5. Выбирайте шёлковое постельное бельё. Шёлк — мягкий и приятный на ощупь материал, который не раздражает кожу и позволяет ей дышать во время сна.

Уточнения

Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. 

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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