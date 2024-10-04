Пять простых способов сделать так, чтобы кожа выглядела моложе на 5-7 лет без салонных процедур

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире, где время летит стремительно, многие из нас стремятся сохранить свою молодость и красоту как можно дольше. Однако посещение салонов красоты и использование дорогостоящих косметических средств не всегда являются единственным решением для поддержания здоровья и сияния кожи. Мы рассмотрим пять простых и доступных способов, которые помогут вам выглядеть моложе без лишних затрат и усилий.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Загорайте в меру. Используйте солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF круглый год. Наносите его на открытые участки кожи перед выходом на улицу и регулярно обновляйте защиту. Но не отказывайтесь от загара полностью, ведь золотистая кожа гарантирует свежий, отдохнувший и более молодой внешний вид. Регулярно отшелушивайте кожу с помощью скраба. Делайте это не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать повреждения кожи. Используйте мягкий скраб или гоммаж, подходящий вашему типу кожи. Практикуйте йогу для лица. Существуют различные методики, такие как фейсбилдинг или фейсфитнес, которые помогают укрепить мышцы лица и предотвратить появление морщин. Пейте достаточно воды. Увлажнение изнутри также важно для поддержания молодости кожи. Пейте не менее 8 стаканов воды в день, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Выбирайте шёлковое постельное бельё. Шёлк — мягкий и приятный на ощупь материал, который не раздражает кожу и позволяет ей дышать во время сна.

Уточнения

Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.



Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.