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Как красота влияет на нашу самооценку: позитивные и негативные аспекты

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Красота — это понятие, которое глубоко укоренилось в нашей культуре, влияя на все аспекты нашей жизни. Именно поэтому восприятие собственной красоты влияет на самооценку и уверенность в себе. 

Как красота влияет на нашу самооценку: позитивные и негативные аспекты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Существует два аспекта влияния красоты на самооценку — позитивное и негативное. Каждый из них мы рассмотрим подробно. 

Позитивное восприятие — это восприятие себя привлекательным, что увеличивает уверенность в себе и повышает самооценку. Позитивное отношение к своей внешности приводит к чувству собственного достоинства и силы, к уверенности в общении. Люди, которые чувствуют себя уверенно со своей внешностью, как правило, легче общаются с другими и успешнее в личной и профессиональной жизни.

Негативное восприятие приводит к чувству неполноценности и неуверенности в себе. На этот аспект влияют навязанные обществом идеалы красоты. С раннего возраста мы подвергаемся бомбардировке идеализированными образами красоты, созданными медиа и рекламой. Эти идеалы часто нереалистичны и недостижимы. 

Мы часто сравниваем себя с другими людьми, особенно с теми, кто, по нашему мнению, "красивее", — это также может привести к снижению самооценки и самокритике. Негативное восприятие собственной внешности может породить внутреннего критика, который постоянно напоминает нам о наших "недостатках", что может привести к тревоге и депрессии.

Для того, чтобы избавиться от негативных установок в голове, рекомендуем развивать позитивное самовосприятие, избегать сравнения себя с другими, общаться с позитивными людьми и, конечно же, с любовью относиться к себе и своей внешности.

Помните о том, что красота субъективна. Не существует единого стандарта красоты. Красота — это нечто большее, чем просто внешность.

Уточнения

Самооце́нка — субъективная оценка индивидом самого себя.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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