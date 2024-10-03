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На Московской неделе моды покажут коллекции почти 200 брендов

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Московская неделя моды, которая пройдет в "Манеже" с 4 по 9 октября, готовит немало приятных сюрпризов гостям: 83 модных показа, лекции, бизнес-шоурумы, где продукция будет показана оптовым покупателям и потенциальным партнерам, даже фестиваль тематических короткометражек World Fashion Shorts. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, столица в очередной раз станет знаковой площадкой, способствующей развитию международного сотрудничества в модной сфере.

На Московской неделе моды покажут коллекции почти 200 брендов
Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Помимо отечественных, свои коллекции покажут дизайнеры из других стран, в том числе из Бразилии, Китая, Индии, ОАЭ. На мероприятии будут представлены бренды из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края, Чувашии, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа.

Также в эти дни в выставочном зале с 13:00 до 21:00 будет работать открытый маркет, где можно купить продукцию, представленную отечественными дизайнерами. Вход для всех желающих — по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

На фестивале короткометражек, который пройдет 5 октября в Центре дизайна Artplay, покажут свои работы режиссеры из Аргентины, Турции, Белоруссии, Колумбии и Мексики.

Сегодня, 3 октября, в столице стартовал BRICS+ Fashion Summit, гостями которого стали делегации из разных стран мира. Они смогут также присутствовать на Московской неделе моды.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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