На Московской неделе моды покажут коллекции почти 200 брендов

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Московская неделя моды, которая пройдет в "Манеже" с 4 по 9 октября, готовит немало приятных сюрпризов гостям: 83 модных показа, лекции, бизнес-шоурумы, где продукция будет показана оптовым покупателям и потенциальным партнерам, даже фестиваль тематических короткометражек World Fashion Shorts. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, столица в очередной раз станет знаковой площадкой, способствующей развитию международного сотрудничества в модной сфере.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Помимо отечественных, свои коллекции покажут дизайнеры из других стран, в том числе из Бразилии, Китая, Индии, ОАЭ. На мероприятии будут представлены бренды из разных регионов России, в том числе из Краснодарского края, Чувашии, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа.

Также в эти дни в выставочном зале с 13:00 до 21:00 будет работать открытый маркет, где можно купить продукцию, представленную отечественными дизайнерами. Вход для всех желающих — по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

На фестивале короткометражек, который пройдет 5 октября в Центре дизайна Artplay, покажут свои работы режиссеры из Аргентины, Турции, Белоруссии, Колумбии и Мексики.

Сегодня, 3 октября, в столице стартовал BRICS+ Fashion Summit, гостями которого стали делегации из разных стран мира. Они смогут также присутствовать на Московской неделе моды.