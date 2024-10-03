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5 мифов об уходе за кожей

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Моя семья » Красота и стиль

Миф 1: Жирная кожа ускоряет процессы старения

В этом есть доля правды, в том смысле, что жирная кожа с большей вероятностью захватывает и задерживает загрязняющие вещества и закупоривает поры. Тем не менее жирная кожа может уменьшить любые возрастные морщины или морщины, связанные со стрессом.

5 мифов об уходе за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Миф 2: Ботокс предотвращает появление морщин

Существует давний миф о том, что ботокс может остановить появление морщин. Это действительно верно только в том случае, если вы начинаете с раннего возраста и продолжаете в том же духе.

Тем не менее некоторые типы морщин являются более серьезными и не могут быть остановлены.

Миф 3: Упражнения для лица сохранят вашу кожу здоровой и подтянутой

Они являются ценным методом снятия стресса и поддержания мышц лица в порядке, но имейте в виду, что они не имеют никакого отношения к тому, как выглядит и чувствует себя ваша кожа.

Главное, что влияет на то, насколько гладкой и подтянутой кажется ваша кожа, — это содержание жира, коллагена и эластина. Эти вещи не могут быть улучшены с помощью упражнений для лица.

Миф 4: От целлюлита можно избавиться

К сожалению, не существует способа избавиться от целлюлита. Хотя вы, безусловно, можете использовать некоторые средства, такие как массажеры и некоторые кремы, которые могут уменьшить его видимость, результаты не будут постоянными.

Миф 5: Нанося солнцезащитный крем с более высоким SPF, вы можете дольше оставаться на солнце.

Это широко распространенное заблуждение, которое есть у многих из нас, и оно совершенно неверно.

SPF не является показателем того, как долго он будет защищать вас от солнца, а скорее показателем того, насколько хорошо он будет блокировать вредные ультрафиолетовые лучи.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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