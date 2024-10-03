5 мифов об уходе за кожей

В этом есть доля правды, в том смысле, что жирная кожа с большей вероятностью захватывает и задерживает загрязняющие вещества и закупоривает поры. Тем не менее жирная кожа может уменьшить любые возрастные морщины или морщины, связанные со стрессом.
Существует давний миф о том, что ботокс может остановить появление морщин. Это действительно верно только в том случае, если вы начинаете с раннего возраста и продолжаете в том же духе.
Тем не менее некоторые типы морщин являются более серьезными и не могут быть остановлены.
Они являются ценным методом снятия стресса и поддержания мышц лица в порядке, но имейте в виду, что они не имеют никакого отношения к тому, как выглядит и чувствует себя ваша кожа.
Главное, что влияет на то, насколько гладкой и подтянутой кажется ваша кожа, — это содержание жира, коллагена и эластина. Эти вещи не могут быть улучшены с помощью упражнений для лица.
К сожалению, не существует способа избавиться от целлюлита. Хотя вы, безусловно, можете использовать некоторые средства, такие как массажеры и некоторые кремы, которые могут уменьшить его видимость, результаты не будут постоянными.
Это широко распространенное заблуждение, которое есть у многих из нас, и оно совершенно неверно.
SPF не является показателем того, как долго он будет защищать вас от солнца, а скорее показателем того, насколько хорошо он будет блокировать вредные ультрафиолетовые лучи.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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