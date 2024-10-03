Как быстро отрастить волосы: сделайте кокосовую маску для волос с алоэ

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Эта маска для волос с кокосовым маслом отлично подходит для всех людей, которые хотят отрастить волосы и устали экспериментировать с дорогостоящим продуктом.

Фото: commons.wikimedia.org by Bonnie Stown, CC BY-SA 4.0

Поскольку алоэ вера обладает антибактериальными свойствами, которые поддерживают здоровье кожи головы, оно также богато аминокислотами и необходимыми минералами, такими как цинк и медь, которые, как клинически доказано, стимулируют рост волос. Оно также защищает ваши волосы от вредного воздействия окружающей среды и сохраняет их здоровыми и сильными.

Что вам понадобится

Одна столовая ложка кокосового масла. Одна столовая ложка геля алоэ вера. 4-5 капель эфирного масла розмарина. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в миске, чтобы получить однородную смесь. Наносите смесь на волосы, уделяя особое внимание корням. Нанесите ее на кончики. Наденьте шапочку для душа и оставьте на 15 минут. Смойте мягким шампунем.

Делайте это раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.



Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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