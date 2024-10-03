Как сделать макияж на зрелой коже: секреты от визажиста

С каждым новым десятилетием меняется не только наша жизнь, но и техника макияжа, особенно когда дело касается зрелой кожи. Визажист Елена Егорова делится основными рекомендациями по использованию тональных средств, которые помогут добиться красивого и свежего вида.
Первым и важным шагом в уходе за кожей после 30 лет является использование праймера. Он не только помогает увлажнить кожу, но и позволяет использовать меньше тонального средства, предотвращая эффект маски. Особенно это актуально для участков с активной мимикой, где тональное средство может быстро скатываться.
При выборе тонального крема стоит отдавать предпочтение легким текстурам, таким как тональные муссы или BB-кремы. Эти формулы обеспечивают более естественный вид, особенно на сухой коже. Елена подчеркивает, что увлажнение важнее плотности покрытия — на сухой и грубой коже даже самое дорогое средство выглядит неэстетично.
Нанесение тонального средства кистью, а не спонжем, также является ключевым моментом. Кисти с натуральным ворсом позволяют избежать излишне плотного покрытия и делают макияж более легким и естественным. Однако не стоит полностью отказываться от спонжей, особенно для вечернего макияжа. Регулярная гигиена инструментов, включая мытье кистей, также крайне важна для предотвращения размножения бактерий на коже.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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