Как сделать макияж на зрелой коже: секреты от визажиста

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С каждым новым десятилетием меняется не только наша жизнь, но и техника макияжа, особенно когда дело касается зрелой кожи. Визажист Елена Егорова делится основными рекомендациями по использованию тональных средств, которые помогут добиться красивого и свежего вида.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Первым и важным шагом в уходе за кожей после 30 лет является использование праймера. Он не только помогает увлажнить кожу, но и позволяет использовать меньше тонального средства, предотвращая эффект маски. Особенно это актуально для участков с активной мимикой, где тональное средство может быстро скатываться.

При выборе тонального крема стоит отдавать предпочтение легким текстурам, таким как тональные муссы или BB-кремы. Эти формулы обеспечивают более естественный вид, особенно на сухой коже. Елена подчеркивает, что увлажнение важнее плотности покрытия — на сухой и грубой коже даже самое дорогое средство выглядит неэстетично.

Нанесение тонального средства кистью, а не спонжем, также является ключевым моментом. Кисти с натуральным ворсом позволяют избежать излишне плотного покрытия и делают макияж более легким и естественным. Однако не стоит полностью отказываться от спонжей, особенно для вечернего макияжа. Регулярная гигиена инструментов, включая мытье кистей, также крайне важна для предотвращения размножения бактерий на коже.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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