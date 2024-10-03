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Как быстро убрать прыщ перед важным событием: советы косметолога

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Важные события в жизни всегда сопровождаются стрессом, и, к сожалению, именно в такие моменты на лице могут появляться прыщи. Они часто "выбирают" самые заметные места — на лбу или носу — что может вызвать сильное психологическое дискомфорт. Однако есть несколько эффективных способов уменьшить видимость таких незваных гостей.

Как быстро убрать прыщ перед важным событием: советы косметолога
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Первый метод — использование льда. Холод помогает снизить отек и покраснение, сужая кровеносные сосуды. Важно не прикладывать лед непосредственно к коже, а завернуть его в ткань. Еще один способ — применение глазных капель типа "Визин", которые также сужают сосуды и уменьшают воспаление.

Аспирин может стать отличным союзником. Его можно использовать в виде пасты, которая убирает излишки жира и смягчает воспаление. Кроме того, безрецептурные препараты с салициловой кислотой и перекисью бензоила эффективно справляются с прыщами. Также можно использовать гидрокортизоновый крем для снижения воспаления, но не стоит злоупотреблять им.

Глиняные маски обладают жиропоглощающими свойствами и очищают кожу, а пластыри от прыщей помогают избежать выдавливания, одновременно ухаживая за кожей. Если вы хотите заметить результаты, используйте один из этих методов накануне важного события. Так, вы сможете замаскировать прыщ консилером и уверенно пойти на встречу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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